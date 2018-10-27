"Эспаньол" сыграли вничью с "Вальядолидом" и догнал "Барселону"

"Вальядолид" и "Эспаньол" сыграли вничью в 10-м туре чемпионата Испании - 1:1. Одно очко каталонцам принес Даниэле Верде на 91-й минуте.
"Эспаньол" набрал 18 очков и догнал "Барселону" в турнирной таблице.
Чемпионат Испании
Лига 1
10-й тур
"Вальядолид" - "Эспаньол" - 1:1 (0:1)
Голы: Борха Иглесиас, 20 (0:1). Верде, 90+1 (1:1).
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Мойяно (Верде, 74), Мичел, Рубен Алькарас, Вилья (Иви Лопес, 87), Энес Унал, Суарес (Оскар Плано, 55).
"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Дардер, Рока, Мелендо (Виктор Санчес, 66), Серхио Гарсия (Дуарте, 78), Перес (Пьятти, 46), Борха Иглесиас.
Предупреждения: Кико Оливас, 45+2. Рубен Алькарас, 61. Мичел, 63. Хави Лопес, 73. Вила, 75. Оскар Плано, 90+3.
Судья: Кордеро Вега.
26 октября. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".