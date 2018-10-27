"Эспаньол" сыграли вничью с "Вальядолидом" и догнал "Барселону"

"Вальядолид" и "Эспаньол" сыграли вничью в 10-м туре чемпионата Испании - 1:1. Одно очко каталонцам принес Даниэле Верде на 91-й минуте.

"Эспаньол" набрал 18 очков и догнал "Барселону" в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

10-й тур

"Вальядолид" - "Эспаньол" - 1:1 (0:1)

Голы: Борха Иглесиас, 20 (0:1). Верде, 90+1 (1:1).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Мойяно (Верде, 74), Мичел, Рубен Алькарас, Вилья (Иви Лопес, 87), Энес Унал, Суарес (Оскар Плано, 55).

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Дардер, Рока, Мелендо (Виктор Санчес, 66), Серхио Гарсия (Дуарте, 78), Перес (Пьятти, 46), Борха Иглесиас.

Предупреждения: Кико Оливас, 45+2. Рубен Алькарас, 61. Мичел, 63. Хави Лопес, 73. Вила, 75. Оскар Плано, 90+3.

Судья: Кордеро Вега.

26 октября. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".