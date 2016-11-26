"Эспаньол" разгромил "Леганес"

"Эспаньол" на своем поле переиграл "Леганес" в матче 13-го тура чемпионата Испании. Таким образом, каталонская команда продлила беспроигрышную серию до 8 встреч, а их сегодняшний соперник проиграл в шестой раз за последние 7 поединков.
Чемпионат Испании
Примера
13-й тур
"Эспаньол" - "Леганес" - 3:0 (0:0)
Голы: Морено, 47 (1:0). Пьятти, 51 (2:0). Пьятти, 88 (3:0).
"Эспаньол": Диего Лопес, Д. Рейес, Кариколь, Х. Рейес (Кайседо, 46), Хурадо, Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти, Леу Баптистан (Диоп, 70), Морено (Рока, 85).
"Леганес": Серантес (Бриньоли, 30), Инсуа Бланко, Бустинса, Мантовани (Мачис, 77), Диас, Омар, Тимор, Габриэл, Лопес, Мартин, Лусиану (Герреро, 76).
Предупреждение: Диас, 16.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
26 ноября. Корнелья-де-Льобрегат.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/