"Эспаньол" разгромил "Леганес"

"Эспаньол" на своем поле переиграл "Леганес" в матче 13-го тура чемпионата Испании. Таким образом, каталонская команда продлила беспроигрышную серию до 8 встреч, а их сегодняшний соперник проиграл в шестой раз за последние 7 поединков.

Чемпионат Испании

Примера

13-й тур

"Эспаньол" - "Леганес" - 3:0 (0:0)

Голы: Морено, 47 (1:0). Пьятти, 51 (2:0). Пьятти, 88 (3:0).

"Эспаньол": Диего Лопес, Д. Рейес, Кариколь, Х. Рейес (Кайседо, 46), Хурадо, Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти, Леу Баптистан (Диоп, 70), Морено (Рока, 85).

"Леганес": Серантес (Бриньоли, 30), Инсуа Бланко, Бустинса, Мантовани (Мачис, 77), Диас, Омар, Тимор, Габриэл, Лопес, Мартин, Лусиану (Герреро, 76).

Предупреждение: Диас, 16.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

26 ноября. Корнелья-де-Льобрегат.