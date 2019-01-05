"Эспаньол" прервал серию поражений, обыграв "Леганес"

"Эспаньол" на своем поле обыграл "Леганес" в матче 18-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил Борха Иглесиас. Каталонцы прервали шестиматчевую серию поражений в лиге.

Чемпионат Испании

18-й тур

"Эспаньол" - "Леганес" - 1:0 (1:0)

Гол: Борха Иглесиас, 9.

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила, Давид Лопес, Дуарте, Дардер, Рока, Мелендо (Виктор Санчес, 79), Серхио Гарсия (Пьятти, 55), Леу Баптистан (Перес, 88), Борха Иглесиас.

"Леганес": Куэльяр, Ньом (Хуанфран, 79), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса (Эль-Жар, 70), Херард Гумбау, Весга (Ресио, 65), Оскар Родригес, Каррильо, Эн-Несири.

Предупреждения: Бустинса, 20. Вила, 35. Ресио, 67. Рока, 68. Херард Гумбау, 70. Омеруо, 72.

Удаление: Херард Гумбау, 90+1.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

4 января. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "Корнелья-Эль Прат".