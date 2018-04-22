"Эспаньол" прервал 5-матчевую безвыигрышную серию, обыграв "Жирону"

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на выезде переиграл "Жирону" со счетом 2:0. В составе гостей дубль оформил нападающий Херард Морено.

"Попугаи" смогли прервать 5-матчевую безвыигрышную серию.

"Эспаньол" поднялся на 15-е место турнирной таблицы ла лиги, набрав 39 очков. "Жирона", в активе которой 47 очков, располагается на девятой строчке.

Чемпионат Испании

Примера

34-й тур

"Жирона" - "Эспаньол" - 0:2 (0:1)

Голы: Морено, 43 (0:1). Морено, 55 (0:2).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса (Олунга, 67), Мохика, Маффео, Хуанпе, Борха (Адай, 70), Порту, Пере Понс, Гранель (Алейкс Гарсия, 80), Стуани.

"Эспаньол": Пау Лопес, Хави Лопес, Давид Лопес, Налду, Кариколь (Вила, 82), Хурадо (Леу Баптистан, 58), Санчес, Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 71), Серхио Гарсия, Морено.

Предупреждения: Санчес, 38. Виктор Санчес, 48. Адай, 73.

Судья: Альберола Рохас.

22 апреля. Жирона. Стадион Montilivi.

Турнирная таблица чемпионата Испании