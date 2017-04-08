"Эспаньол" оказался сильнее "Алавеса"

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" переиграл "Алавес" – 1:0. Единственный гол в игре на 56-й минуте забил полузащитник Пабло Пьятти.

Чемпионат Испании

Ла лига

31-й тур

"Эспаньол" – "Алавес" – 1:0 (0:0)

Гол: Пьятти, 56 (1:0).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Рейес, Кариколь, Рока (Диоп, 85), Хурадо, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти (Перес, 75), Кайседо (Леу Баптистан, 57), Морено.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли (Карлос Вигарай, 67), Феддаль, Эрнандес, Камараса, Льоренте, Мендес (Ибаи Гомес, 80), Гарсия, Кико (Ромеро, 67), Дейверсон.

Предупреждения: Мендес, 51. Хави Лопес, 73. Феддаль, 90. Дейверсон, 90. Диего Лопес, 90. Виктор Санчес, 90.

Судья: Мелеро Лопес.

8 апреля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium(Power8 Stadium).