"Эспаньол" одержал победу над "Малагой"

"Эспаньол" на выезде обыграл "Малагу" в матче 18-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету полузащитника Серхи Дардера.
Чемпионат Испании
Лига 1
18-й тур
"Малага" - "Эспаньол" - 0:1 (0:1)
Гол: Дардер, 6 (0:1).
"Малага": Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес, Итурра, Чори Кастро (Борха Бастон, 59), Ресио, Кеко (Аньор, 69), Пеньяранда (Онтиверос, 59), Эн-Несири.
"Эспаньол": Пау Лопес, Хави Лопес, Давид Лопес, Кариколь, Эрмосо, Фуэго, Виктор Санчес (Вила, 62), Дардер (Гранеро, 90+2), Серхио Гарсия, Леу Баптистан (Пьятти, 65), Морено.
Предупреждения: Давид Лопес, 3. Ресио, 7. Эрмосо, 32. Диего Гонсалес, 78. Фуэго, 81.
Судья: Матеу Лаос.
8 января. Малага. Стадион La Rosaleda.