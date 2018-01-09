"Эспаньол" одержал победу над "Малагой"

"Эспаньол" на выезде обыграл "Малагу" в матче 18-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету полузащитника Серхи Дардера.

Чемпионат Испании

Лига 1

18-й тур

"Малага" - "Эспаньол" - 0:1 (0:1)

Гол: Дардер, 6 (0:1).

"Малага": Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес, Итурра, Чори Кастро (Борха Бастон, 59), Ресио, Кеко (Аньор, 69), Пеньяранда (Онтиверос, 59), Эн-Несири.

"Эспаньол": Пау Лопес, Хави Лопес, Давид Лопес, Кариколь, Эрмосо, Фуэго, Виктор Санчес (Вила, 62), Дардер (Гранеро, 90+2), Серхио Гарсия, Леу Баптистан (Пьятти, 65), Морено.

Предупреждения: Давид Лопес, 3. Ресио, 7. Эрмосо, 32. Диего Гонсалес, 78. Фуэго, 81.

Судья: Матеу Лаос.

8 января. Малага. Стадион La Rosaleda.