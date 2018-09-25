"Эспаньол" одержал победу над "Эйбаром"

"Эспаньол" обыграл "Эйбар" в матче 6-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил защитник Марио Херомосо.

Чемпионат Испании

Лига 1

6-й тур

"Эспаньол" - "Эйбар" - 1:0 (0:0)

Гол: Эрмосо, 68.

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила, Дуарте, Эрмосо, Дардер, Рока, Мелендо (Виктор Санчес, 79), Серхио Гарсия (Борха Иглесиас, 61), Пьятти, Леу Баптистан (Перес, 71).

"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Арбилья, Оливейра, Кукурелья, Альварес (Серхио Энрич, 78), Хоан Хордан, Орельяна, Пере Милья (Эскаланте, 61), Де Бласис, Кардона (Шарлес, 64).

Предупреждения: Серхио Гарсия, 25. Леу Баптистан, 60. Хоан Хордан, 66. Бигас, 74.

Судья: Мунуэра Монтера (Испания).

25 сентября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium (Power8).