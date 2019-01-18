"Эспаньол" обыграл "Вильярреал" в Кубке Испании

"Эспаньол" выиграл у "Вильярреала" (3:1) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. По сумме двух игр каталонский клуб прошел в следующую стадию.

В составе победителей отличились Пабло Пьятти (с пенальти) и Борха Иглесиас, сделавший дубль (один из мячей он тоже забил с пенальти). У гостей забил Самуэль Чиквуэзе.

Первый матч завершился вничью – 2:2. Соперник "Эспаньола" по 1/8 финала станет известен позднее

Кубок Испании

1/8 финала

Ответный матч

"Эспаньол" - "Вильярреал" – 3:1 (2:1)

Голы: Пьятти, 34 - с пенальти (1:0). Борха Иглесиас, 37 - с пенальти (2:0). Чиквуэзе, 42 (2:1). Борха Иглесиас, 74 (3:1).

"Эспаньол": Роберто, Хави Лопес, Давид Лопес (Л.Лопес, 79), Налду, Педроса (Вила, 48), Дардер, Рока, А.Лопес, Пьятти, Борха Иглесиас, Пуадо (Мелендо, 65).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Бонера, Лаюн, Кастаньо, Мигелон, Фуэго, Касерес (Тригерос, 76), Чиквуэзе, Бакка (Морено, 69), Педраса (Мартин, 83), Раба.

Предупреждения: Касерес, 29. Бакка, 34. Давид Лопес, 34. Лаюн, 40. Вила, 58. Фуэго, 90+2.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

17 января. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8)".

Первый матч – 2:2