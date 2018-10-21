21:43 | Футбол — Испания

"Эспаньол" обыграл "Уэску"

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"Эспаньол" победил "Уэску" в матче 9-го тура чемпионата Испании (2:0). Дублем отметился нападающий Борха Иглесиас

Чемпионат Испании

Лига 1 

9-й тур 

"Уэска" - "Эспаньол" - 0:2 (0:1)

Голы: Борха Иглесиас, 41 (0:1). Борха Иглесиас, 64 (0:2). 

"Уэска": Йованович, Пулидо, Семеду, Акапо, Мирамон, Мусто (Сердар Гюрлер, 74), Мойсес Гомес, Лонго, Гальяр (Феррейро, 57), Авила, Кучо (Мелеро, 46).

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро, Виктор Санчес, Рока, Серхио Гарсия (Леу Баптистан, 74), Перес (Пьятти, 66), Борха Иглесиас (Мелендо, 88).

Предупреждения: Гранеро, 39. Мусто, 58. Авила, 67. Эрмосо, 68. Вила, 73. Мирамон, 90+9. 

Судья: Прието Иглесиас.

21 октября. Уэска. Стадион "El Alcoraz".

Уэска - Эспаньол

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