"Эспаньол" обыграл "Уэску"

"Эспаньол" победил "Уэску" в матче 9-го тура чемпионата Испании (2:0). Дублем отметился нападающий Борха Иглесиас.
Чемпионат Испании
Лига 1
9-й тур
"Уэска" - "Эспаньол" - 0:2 (0:1)
Голы: Борха Иглесиас, 41 (0:1). Борха Иглесиас, 64 (0:2).
"Уэска": Йованович, Пулидо, Семеду, Акапо, Мирамон, Мусто (Сердар Гюрлер, 74), Мойсес Гомес, Лонго, Гальяр (Феррейро, 57), Авила, Кучо (Мелеро, 46).
"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро, Виктор Санчес, Рока, Серхио Гарсия (Леу Баптистан, 74), Перес (Пьятти, 66), Борха Иглесиас (Мелендо, 88).
Предупреждения: Гранеро, 39. Мусто, 58. Авила, 67. Эрмосо, 68. Вила, 73. Мирамон, 90+9.
Судья: Прието Иглесиас.
21 октября. Уэска. Стадион "El Alcoraz".
Загрузка...