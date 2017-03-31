23:38 | ФУТБОЛ — Испания

"Эспаньол" обыграл "Бетис"

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"Эспаньол" обыграл "Бетис" в 29-м туре чемпионата Испании - 2:1. Победный мяч на счету Хосе Рейеса. Команда из Барселоны после этого вышла на восьмое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

29-й тур 

"Эспаньол" - "Бетис" - 2:1 (0:0)

Голы: Рубен Кастро, 78 - с пенальти (0:1). Фуэго, 87 (1:1). Х.Рейес, 90 (2:1). 

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес (Альваро Васкес, 83), Д.Рейес, Кариколь, Хурадо (Х.Рейес, 56), Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти, Кайседо (Мелендо, 56), Морено.

"Бетис": Адан, Пеццела, Дурмиси (Хоакин, 70), Тошка, Бруно Гонсалес, Наварро, Брашанац (Алекс Мартинес, 89), Пардо, Себальос, Рубен Кастро (Петрос, 80), Санабрия.

Предупреждения: Фуэго, 76. Хави Лопес, 82. Петрос, 87. 

Судья: Гонсалес Гонсалес.

31 марта. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium (Power8 Stadium).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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