"Эспаньол" обыграл "Бетис" в 29-м туре чемпионата Испании - 2:1. Победный мяч на счету Хосе Рейеса. Команда из Барселоны после этого вышла на восьмое место в турнирной таблице.
Чемпионат Испании
Лига 1
29-й тур
"Эспаньол" - "Бетис" - 2:1 (0:0)
Голы: Рубен Кастро, 78 - с пенальти (0:1). Фуэго, 87 (1:1). Х.Рейес, 90 (2:1).
"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес (Альваро Васкес, 83), Д.Рейес, Кариколь, Хурадо (Х.Рейес, 56), Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти, Кайседо (Мелендо, 56), Морено.
"Бетис": Адан, Пеццела, Дурмиси (Хоакин, 70), Тошка, Бруно Гонсалес, Наварро, Брашанац (Алекс Мартинес, 89), Пардо, Себальос, Рубен Кастро (Петрос, 80), Санабрия.
Предупреждения: Фуэго, 76. Хави Лопес, 82. Петрос, 87.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
31 марта. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium (Power8 Stadium).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/