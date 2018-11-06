"Эспаньол" обыграл "Атлетик"

"Эспаньол" с минимальным счетом выиграл у "Атлетика" в матче 11-го тура чемпионата Испании. Единственный гол во встрече забил Борха Иглесиас.

Чемпионат Испании

11-й тур

"Эспаньол" - "Атлетик" - 1:0 (1:0)

Гол: Борха Иглесиас, 41.

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро (Виктор Санчес, 87), Дардер, Рока, Серхио Гарсия (Пуадо, 78), Леу Баптистан (Пьятти, 66), Борха Иглесиас.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Альварес (Нуньес, 17), Рауль Гарсия, Сан-Хосе, Микель Рико (Икер Муниаин, 65), Дани Гарсия, Адурис (Сусаэта, 71), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Сан-Хосе, 20. Дани Гарсия, 48. Гранеро, 66. Нуньес, 76.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

5 ноября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "Корнелья-Эль Прат".