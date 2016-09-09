"Эспаньол" не удержал победу в матче с "Реал Сосьедад"

Игра 3-го тура чемпионата Испании между "Реал Сосьедад" и "Эспаньолом" завершилась ничейным результатом – 1:1. На 62-й минуте счет в матче открыл нападающий гостей Пабло Пьятти, но спустя 16 минут форвард басков Виллиан Жозе восстановил равновесие.

Отметим, что в этой встрече в составе каталонцев дебютировал арендованный у "Милана" экс-вратарь "Реала" и сборной Испании Диего Лопес.

Чемпионат Испании

Примера

3-й тур

"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" – 1:1 (0:0)

Голы: Пьятти, 62 (0:1). Виллиан Жозе, 78 (1:1).

"Реал Сосьедад": Рульи, Микель Гонсалес, Берчиче, Мартинес, Сальдуа, Сурутуса, Ильярраменди, Пардо (Вела, 68), Ойярсабаль, Хуанми (Хаби Прието, 83), Виллиан Жозе.

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес (Р.Дуарте, 59), О.Дуарте, Рока, Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти (Хурадо, 78), Перес (Сальва Севилья, 70), Леу Баптистан, Морено.

Предупреждения: О.Дуарте, 14. Ильярраменди, 44. Сурутуса, 75. Р.Дуарте, 77. Фуэго, 88.

Удаление: Фуэго, 90+2.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

9 сентября. Сан-Себастьян. Стадион "Anoeta".