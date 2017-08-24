"Эспаньол" хочет подписать Лаюна, которым интересовался "Зенит"

Защитник "Порту" Мигель Лаюн может перейти в "Эспаньол", утверждает The Sun. По информации источника, руководство каталонского клуба рассматривает кандидатуру 29-летнего игрока в качестве замены защитнику Аарону Кариколю, который может покинуть команду. Ранее сообщалось, что мексиканец входит в сферу интересов "Зенита".

Напомним, Лаюн выступает за "Порту" с 2015 года. В составе португальского клуба он принял участие в 67 матчах, забив 9 голов.