20:30 | Футбол — Испания

"Эспаньол" – "Барселона": видеотрансляция матча в 22.30

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В матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 8 декабря, "Эспаньол" принимает "Барселону".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Эспаньол" – "Барселона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).

Эспаньол - Барселона

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

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