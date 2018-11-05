22:45 5 ноября | Футбол — Испания

"Эспаньол" - "Атлетик": видеотрансляция матча - в 23.00

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В матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу в понедельник, 5 ноября, "Эспаньол" принимает "Атлетик.

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионат Испании. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Эспаньол" – "Атлетик" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 23.00 (время московское).

Эспаньол - Атлетик

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

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