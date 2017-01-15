17:36 | ФУТБОЛ — Испания

Эсекиэль Гарай: "Победа над "Эспаньолом" облегчит жизнь "Валенсии"

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Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай после игры 18-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (2:1) выразил радость от завоеванной победы. Благодаря этому результату "летучие мыши" оторвались на четыре очка от зоны вылета и имеют один матч в запасе.

– Это была моя первая игра после восстановления от травмы, тяжело выходить на поле без игровой практики, – цитирует клубная пресс-служба Гарая. – Чувствовал себя очень хорошо, мы добились важной победы и набрали необходимые три очка. У нас качественная команда, и мы доказали это, не дав сопернику создать практически ни одного шанса у наших ворот. Набранные три очка облегчат нам жизнь в преддверии следующего тура.

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Материалы REN-TV

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