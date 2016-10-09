16:06 | ФУТБОЛ — Испания

Эсекиэль Гарай: "Меня мотивирует возможность встретиться с Месси и Криштиану Роналду"

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Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай объяснил, почему при переходе из "Зенита" выбрал именно испанский клуб. Также аргентинец выразил надежду на то, что тренерская чехарда в "Валенсии" закончится.

– Любой футболист хочет играть против лучших в мире, – цитирует Marca Гарая. – Меня очень мотивирует возможность встретиться с игроками калибра Месси и Криштиану Роналду. Конечно, нашей команде постоянные изменения в тренерском штабе не помогают. Тяжело и клубу, и игрокам. Но мы должны вернуть "Валенсию" на то место, которого она заслуживает.

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