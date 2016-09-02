Эсекиэль Гарай: "Хочу отплатить "Валенсии" за оказанное доверие"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай выразил радость от перехода в новую команду. Сегодня аргентинец был представлен в качестве новичка "летучих мышей". Напомним, что в последний день трансферного окна игрок перешел в "Валенсию" из "Зенита". По слухам, трансфер 29-летнего футболиста обошелся испанцам в 20 миллионов евро.

– Очень доволен и счастлив, – цитирует клубная пресс-служба Гарая. – Надеюсь принести много радости болельщикам, поддержку которых уже ощущаю. Мне нравится атмосфера на "Месталье", здесь всегда были страстные болельщики. Для меня это большой вызов, я хочу отплатить клубу за оказанное доверие и помочь команде. Если тренер посчитает необходимым, я готов выйти на поле уже в ближайшей встрече.

Отметим, что Гарай перешел в "Зенит" летом 2014 года и в общей сложности провел за питерский клуб 75 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. В составе сине-бело-голубых Гарай стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.