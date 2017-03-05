20:35 | ФУТБОЛ — Испания

Эсекиэль Гарай: "Два гола "Атлетико" забил после ошибок "Валенсии"

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Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай после игры 26-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (0:3) посетовал на допущенные командой ошибки. Экс-футболист "Зенита" подчеркнул, что в минувшей встрече команда смотрелась не лучшим образом.

– Два гола мы пропустили по собственной вине, – цитирует клубная пресс-служба Гарая. – Нужно продолжать работать. Мы играли против серьезного соперника. У каждого матча своя история, и сегодня мы смотрелись не лучшим образом. Нужно продолжать работать, чтобы в следующем туре взять три очка.

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