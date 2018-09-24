Эрнесто Вальверде: "Я не согласен с ВАР. Удаления Лангле не должно было быть"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча 5-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:2) отметил, что арбитр повлиял на результат. Испанскому специалисту не понравилось решение Хесуса Хиля Монсано, который при помощи ВАР удалил защитника Клемана Лангле на 35-й минуте.

- Удаление повлияло на ход игры, - приводит AS слова Вальверде. - До него мы контролировали матч, а потом "Жирона" забила два мяча, и нам пришлось отыгрываться.

Я не согласен с ВАР. Было столкновение, но не было никакой агрессии. Это не удаление. Стоит проверить, не били ли самого Лангле.