Эрнесто Вальверде: "Все межсезонье "Барселона" готовилась к игре за Суперкубок против "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча с "Шапекоэнсе" (5:0) рассказал о том, что он доволен игрой команды. По его словам, игроки готовились к предстоящей встречи за Суперкубок. Встреча между "Барселоной" и "Реалом" пройдет 13 августа.

- Это была наша последняя игра перед матчем за Суперкубок Испании против "Реала", - цитирует Marca Вальверде. - Мы подходим в хорошем настроении, у нас есть желание одержать победу. Я доволен игрой команды.

От нас ждут результатов. Во время предсезонной подготовки мы готовились именно к матчу за Суперкубок. После того, как мы поработали в США, у нас осталось еще несколько дней. Нужно помнить о том, что уровень соперника будет высок.