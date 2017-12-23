Эрнесто Вальверде: "Впереди еще много матчей"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не считает, что его команда уже обеспечила себе чемпионский титул после разгрома "Реала" в 17-м туре чемпионата Испании (3:0). Каталонцы лидируют в таблице, опережая "Атлетико" на 9 очков, "Валенсию"- на 11, "Реал " - на 14.

- В первом тайме соперник много прессинговал в центре поля, мы были вынуждены сбиться на длинные пасы. Было трудно демонстрировать свою игру. Они много давили, мы не могли играть в тот футбол, к которому привыкли. У них были шансы, но очевидного фаворита не было.

Во втором тайме мы взяли ситуацию под контроль, смогли забить, и матч пошел по нашему сценарию.

Впереди еще много матчей, после окончания года наступает новый, мы должны продолжать в том же духе. Наша задача - не проиграть ни одного матча, потеря очков может обойтись очень дорого. У нас сильные соперники.

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