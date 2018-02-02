Эрнесто Вальверде: "Валенсия" лучше всех защищалась против "Барселоны" в этом сезоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Валенсией" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0) отметил хорошую игру соперника в защите. Также он намерен прибегнуть к ротации в выходные, чтобы дать игрока отдохнуть.

- "Валенсия" хорошо защищалась, - цитирует пресс-служба клуба Вальверде. - Возможно, это лучший соперник по игре в защите против нас в этом сезоне. Мы доминировали в игре, но у соперника был план, как противостоять. Мы знали, что можем забить с любого из наших навесом, и один гол решил исход встречи. Мы хотели бы развить преимущество во втором матче... Ничья будет хорошим результатом в ответной игре, но мы не поедем туда с этим намерением. Пока еще ничего не решено.

Мы играем множество матчей и отдыхаем между ними. Впереди еще одна напряженная игра, это будет дерби. Нам понадобятся изменения, и мне придется задуматься над ними. Но это цена, которую приходится платить за участие в нескольких турнирах.