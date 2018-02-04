Эрнесто Вальверде: "В матче с "Эспаньолом" все было против нас"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил важность результата матча 22-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (1:1). Сине-гранатовые ушли от поражения благодаря голу Жерара Пике на 82-й минуте встречи. Во время матча над стадионом шел сильный дождь, что привело к образованию луж на поле.

– Мы хорошо бились, но должны были внести изменения из-за обстоятельств, – цитирует официальный сайт "Барселоны" Вальверде. – Эта ничья крайне важна для команды, ведь все было против нас.

Мы полагали, что поле будет в порядке, но перед началом второго тайма увидели, что оно может нести угрозу. Из-за этого мы стали играть за счет длинных передач, действовали стратегически. Но в конце игры Пике забил.

Почему я оставил Месси в запасе? Нас ждет много матчей, поэтому я дал ему отдохнуть. Мы договорились об этом.