Эрнесто Вальверде: "У меня есть возможность продлить контракт с "Барселоной" еще на один год"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде признался, что имеет возможность продлить контракт с сине-гранатовыми еще на один год. Действующее соглашение 54-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитано до конца этого сезона.

- У меня есть контракт, а также возможность продлить его на следующий год, - приводит слова Вальверде Marca. - Сезон идет, команда работает, все кажется прекрасным, но мы находимся еще только в сентябре.

"Барселона" занимает 2-е место в чемпионате Испании после четырех туров, имея в активе 12 очков.

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