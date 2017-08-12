Эрнесто Вальверде: "Товарищеский матч с "Реалом" в межсезонье - отправная точка, сейчас все по-другому"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в преддверии первого матча за Суперкубок Испании с "Реалом" отметил, что его команда должна будет показать свою лучшую игру, чтобы победить во встрече. Он также надеется увидеть нападающего Лионеля Месси в лучшей форме.

– Товарищеская игра, которую мы провели в межсезонье, это отправная точка, не более, – приводит пресс-служба "Барселоны" слова Вальверде. – Сейчас все по-другому, здесь на кону стоит титул. И "Реал", конечно, тоже хочет выиграть. Мы должны показать свою лучшую игру, нас ждут два тяжелых матча.

Месси находится в хорошей форме. Он отлично провел предсезонную подготовку, и мы надеемся увидеть его в матче в лучших кондициях.

Отметим, что первый матч "Барселона" – "Реал" состоится 13 августа и начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.