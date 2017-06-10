Эрнесто Вальверде: "Стиль игры важнее схемы"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказал мнение, что стиль игры каталонской команды гораздо важнее, чем схема, по которой располагаются футболисты. 53-летний специалист подписал контракт с "сине-гранатовыми" на два года.

- 4-3-3 – это схема, которую использовала "Барселона" на протяжении долгого времени, - приводит Football Espana слова Вальверде. – Это правда, что в команде использовались и другие схемы: 3-4-3 и 4-2-3-1. Но не надо обращать внимание на схемы, куда важнее – это стиль игры.

В последние годы, когда "Барселона" добивалась успеха, многое строилось на созидании полузащитников. Мне необходимо сохранить это, а потом внести что-то новое от себя.