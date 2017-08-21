Эрнесто Вальверде: "Стиль игры "Барселоны" не изменился"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Бетисом" (2:0) в матче первого тура чемпионата Испании остался доволен игрой команды. По словам наставника, стиль игры каталонцев остался прежним.

– Мы доминировали на поле и показали хороший футбол, – цитирует Вальверде Marca. – Месси на позиции ложной девятки – один из вариантов игры, который мы тренировали во время предсезонной подготовки. Эта модель помогает лучше использовать скорость Алькасера и Деулофеу.

Конечно, с уходом Неймара мы потеряли некоторую глубину, которую теперь нужно вернуть. Надо быть вместе, помогать друг другу, действовать собранно и организованно. Стиль игры "Барселоны" не изменился. Нам нужны игроки, которые помогут нам.