Эрнесто Вальверде: "Статистика и игра Месси говорят сами за себя"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде уверен, что нападающий его команды Лионель Месси не будет сбавлять обороты в своей игре. В пяти матчах чемпионата Испании аргентинец забил девять мячей.

– Его игра и статистика говорят сами за себя, – цитирует L’Equipe Вальверде. – Мы надеемся, что он сохранит этот импульс. Он всегда был амбициозен и голоден до побед и голов. Думаю, сам он хочет продлить свой результативный отрезок. Мы знаем, что наблюдаем за игрой уникального футболиста. Его игра невероятна.