Эрнесто Вальверде: "Счет на табло не отражает разницу между "Реалом" и "Барселоной"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после первого матча за Суперкубок Испании против "Реала" (1:3) отметил, что соперник был лучше в реализации моментов. По его словам, у команды еще есть возможность завоевать трофей.

- Счет на табло не отражает разницу между нами и "Реалом", - приводит Marca слова Вальверде. - Они забили три гола, но и у нас были моменты. Сегодня соперник был лучше в реализации моментов. И второй гол в наши ворото больно ударил по команде. Постараемся реабилитироваться в ответной игре. Конечно, это очень неприятный счет. Но у нас еще есть время на подготовку.