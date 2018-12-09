Эрнесто Вальверде: "Счет 3:0 к перерыву отражал расклад на поле"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался доволен игрой команды в матче чемпионата Испании с "Эспаньолом" (4:0). Дубль в этой встрече оформил Лионель Месси.

– Мы провели хороший матч, – цитирует AFP Вальверде. – Знали, что "Эспаньол" дома опасен, но пытались доминировать в игре. Понемногу забрали себе контроль и создали достаточно моментов для победы. Счет 3:0 в первом тайме хорошо отражает расклад. Затем соперник сильнее поднажал. Но это в целом отличный результат для нас в дерби.

Месси необыкновенно сыграл. Он экстраординарен в своей способности создавать моменты и обескураживать соперников.