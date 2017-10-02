Эрнесто Вальверде: "Решение выйти на матч с "Лас-Пальмасом" было согласовано с игроками "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отмтеил, что решение клуба играть матч 8-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (3:0) было согласовано с командой. Перед поединком существовала вероятность отмены из-за событий, которые происходили во время референдума в Каталонии.

- Решение играть было согласовано в раздевалке, - приводит пресс-служба "Барселоны" слова Вальверде.

Напомним, ранее "Барселона" объявила, что вышла на матч в знак протеста против действий испанской полиции. 1 октября в Каталонии происходили стычки между органами правопорядка и людьми, которые приходили на участки для голосования.