17:26 | Футбол — Испания

Эрнесто Вальверде: "Реал" будет претендовать на победу во всех турнирах даже без Роналду"


Главный тренер "Барселоны"  Эрнесто Вальверде заявил, что "Реал" останется претендентом на победу во всех турнирах даже без нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец стал игроком "Ювентуса" 10 июля.

- Уход Роналду - большая потеря для "Реала", - цитирует Вальверде Marca. - Но даже без Криштиану они будут претендовать на победу во всех турнирах.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. Он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридского клуба. 

 

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