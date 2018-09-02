Эрнесто Вальверде: "Рад, что трансферное окно закрылось"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде доволен тем, как укомплектована его команда. Он подчеркнул, что рассчитывает на всех своих игроков.

– Мы хотим выиграть и чемпионат, и Лигу чемпионов. Для этого надо набирать ритм с первых туров, – цитирует AS Вальверде. – Напряжение будет только нарастать. Рад, что трансферное окно закрыто. Больше нет неопределенности в отношении состава, и мы можем сосредоточиться на своей игре. Я доволен командой.

Видаль очень хорошо интегрировался. Он ладит со всеми и влился в коллектив. Важно, что удержали Рафинью. Думаю, он сможет нам помочь. А количество игровой практики зависит только от него самого – как будет работать.