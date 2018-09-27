00:28 | Футбол — Испания

Эрнесто Вальверде: "Поражение "Барселоны" от "Леганеса" - несчастный случай"

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Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения в матче 6-го тура чемпионата Испании от "Леганеса" (1:2) отметил, что команда была хорошо подготовленна к игре. 

- Это футбол, может произойти все, что угодно, - приводит Mundo Deportivo слова Вальверде. - Это просто несчастный случай. Не ожидали такого результата, так как были хорошо готовы к матчу. Если бы "Барселона" забила после второго гола, не сомневаюсь, что мы одержали бы победу. За это поражение ответственность несу я.

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