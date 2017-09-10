Эрнесто Вальверде: "Понравилось, как дебютировали Дембеле и Паулинью"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (5:0) отметил, что игра получилось сложной, несмотря на результат. По словам наставника, ему понравилось, как дебютировали Усман Дембеле и Паулинью. Оба игрока вышли на замену во втором тайме.

- Игра получилось сложной, несмотря на результат, - приводит Football Espana слова Вальверде. - Соперник здорово сражался, но у нас есть отличные игроки - Месси и Суарес. Оба выложились без остатка. Мне понравилось, как дебютировали Дембеде и Паулинью. Они должны быстро адаптироваться к игре команды.