Эрнесто Вальверде: "Отстранение "Барселоны" от Кубка Испании? Этого не будет, нет сомнений"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Леванте" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:0) уверен в том, что защитник Чуми имел право участвовать во встрече. Ранее в СМИ появилась информация, что каталонцев могут отстранить от участия в турнире, так как игрок из-за дисквалификации не имел права выходить на поле в первой встрече.

- У нас нет сомнений, - цитирует Marca Вальверде. - Мы знали сроки отстранения Чуми. У нас не было никаких сомнений ни перед игрой, ни во время игры, ни после нее – мы абсолютно уверены в правильности своих действий. Чуми не мог играть с "Эйбаром" в лиге, но не в Кубке Испании.