Эрнесто Вальверде: "Оставшиеся матчи - хорошая возможность посмотреть других игроков"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен провести ротацию состава в предстоящем матче чемпионата Испании с "Вильярреалом". При этом он рассчитывает на победу во всех оставшихся играх.

– Мы хотим оставаться на прежнем уровне, которого достигли, – цитирует AS Вальверде. – Мы должны сохранять этот уровень и побеждать. Оставшиеся матчи – хорошая возможность посмотреть на других игроков. Но мы хотим и выиграть все три поединка, поэтому команда должна быть конкурентоспособной. "Барселона" должна побеждать всегда. Реальность такова, что мы пока не все выиграли.