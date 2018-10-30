Эрнесто Вальверде - об отставке Лопетеги: "Мне не нравится, что тренеров увольняют"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что ему нечего сказать об увольнении Хулена Лопетеги с поста наставника "Реала". 52-летний специалист был отправлен в отставку после разгромного поражения от каталонского клуба в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5).

- Мне нечего сказать об этом, а также об объявлениях, сделанных другими клубами, - цитирует Вальверде AS. - Мне не нравится, когда увольняют тренеров.

После 10 туров "Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея в активе 21 очко, "Реал" с 14 баллами располагается на 9-й строчке.

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