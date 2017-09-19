Эрнесто Вальверде - о травме Дембеле: "Опытный игрок на его месте повел бы себя иначе"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что нападающий Усман Дембеле вряд ли смог бы избежать травмы. Однако он также добавил, что опытный игрок на месте француза в игровой ситуации повел бы себя иначе.

Дембеле получил травму бедренного сухожилия в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе"(2:1). На восстановление у него уйдет 3,5-4 месяца.

– Не думаю, что был способ избежать этой травмы. У него раньше не было проблем с мышцами, поэтому не было опыта распознавать небольшие повреждения, – приводит Marca слова Вальверде. – Возможно, опытный игрок на его месте повел бы себя иначе. Самое сложное для травмированного игрока – быть терпеливым, работать и потихоньку двигаться вперед. Это неприятно, но у всех были проблемы с мышцами, с коленями. Он молод, но это то, с чем сталкиваются игроки на протяжении карьеры.

Дембеле на предматчевой разминке "Барселоны" почувствовал дискомфорт. Видео