Эрнесто Вальверде - о матче без зрителей: "Это не нормально"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Лас-Пальмасом" (3:0) в матче 7-го тура чемпионата Испании отметил, что команде было непросто играть без зрителей. Он также добавил, что эффект от пустого "Камп Ноу" невероятен.

– Это странная, разная для всех ситуация, и это сложно. Клуб пытался отменить игру, – приводит Marca слова Вальверде. - Мы не знали, будем играть или нет. В итоге матч отменить не получилось, и клуб должен был сделать какой-то жест с учетом обстоятельств в Каталонии. Это очень непростая ситуация. Мы играли без болельщиков в деликатный для всех момент.

Мы обсудили ситуацию с президентом, и клуб принял такое решение. Эффект от пустого "Камп Ноу" невероятен. Сегодняшняя ситуация – это не нормально. Мы представляем множество людей. Мы заработали три очка и надеемся, что они счастливы.

Напомним, что проведение матча "Барселона" - "Лас-Пальмас" было утверждено в последнюю минуту, но игра проходила без зрителей. За несколько часов до встречи появилась информация, что матч будет отменен из-за беспорядков в Каталонии. В регионе проходил референдум о независимости от Испании. Он был признан незаконным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" без зрителей из-за референдума. Как это было