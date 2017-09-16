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13:21 | Футбол — Испания

Эрнесто Вальверде: "Не знаю, есть ли в команде эйфория"


Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что его команда настроена оптимистично после удачного старта в чемпионате Испании. Каталонцы выиграли три матча из трех.

– Я не знаю, есть ли эйфория, – цитирует AS Вальверде. – Мы спокойны. С оптимизмом готовимся к каждому следующему матчу. Сейчас не обращаем внимания на то, чем занимаются другие клубы. Мы заинтересованы лишь в собственной хорошей игре, пытаемся работать над ней. Выводы еще рано делать. Лучше оценивать то, на что ты можешь оказать влияние на поле, чем то, что от тебя не зависит.

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