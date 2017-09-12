Эрнесто Вальверде: "Не собираюсь менять стиль игры "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что в его планы не входит кардинальная перестройка стиля игры команды. По его словам, каталонцы будут играть в короткий пас.

- Я знаю, что входит в мои обязанности, - цитирует Marca Вальверде. - В последние годы "Барселона" неоднократно становилась чемпионом. Я знал об этом, когда согласился на предложение клуба.

У меня нет намерений менять стиль игры "Барселоны", отказываться от игры в короткий пас. Клуб уже долгое время играет в таком ключе. В какой-то мере адаптироваться должен я. Но я тоже окажу влияние на нашу игру.