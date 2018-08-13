Эрнесто Вальверде: "Найти нового Иньесту невозможно. Он такой один"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде признался, что матч за Суперкубок Испании против "Севильи" (2:1) сложился не просто для его команды. Каталонцы одержали волевую победу, в компенсированное ко второму тайму время вратарь сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген спас команду, поймав удар с одиннадцатиметровой отметки.

– Мы довольны, поскольку играли против сильного соперника и победили, – цитирует Marca Вальверде. – Этот матч был очень непростым. Мы пропустили первыми, и нам пришлось возвращаться в игру. Многие вернулись только на этой неделе и играли после большой паузы. Это было видно.

Трансферы? Найти нового Иньесту невозможно. Он такой один и сейчас играет в Японии. Я не задумываюсь о новых игроках, мои мысли о команде и подготовке к следующему матчу. Но нельзя ничего исключать, пока не закроется трансферное окно.

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