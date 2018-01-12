Эрнесто Вальверде: "Надеюсь, "Барселоне" не достанется "Реал" в четвертьфинале Кубка"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Сельтой" в матче 1/8 финала Кубка Испании (5:0) признался, что не хотел бы сыграть в "Реалом" в следующей стадии турнира.

- Первая половина была необычной во всех смыслах, – цитирует пресс-служба клуба Вальверде. - Однако мы были полностью сконцентрированы в матче против команды, которую очень уважаем, и которая усложнила нам жизнь в этом сезоне.

Месси и Альба забивают голы и создают опасные моменты весь сезон. Они – игроки, которые всегда находят друг друга на поле и набрали отличную форму.

"Реал" в 1/4 финала? Надеюсь, что мы их не получим.