Эрнесто Вальверде: "Мы поздравляем Модрича с "Золотым мячом", но пятое место Месси - абсурд"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поздравил хавбека "Реала" Луку Модрича с завоеванием "Золотого мяча"-2018. 54-летний специалист добавил, что считает абсурдным пятое место, которое получил форвард сине-гранатовых Лионель Месси по итогам голосования.

- Я не собираюсь оценивать то, что кто-то соответствует этому призу или нет, - приводит слова Вальверде Marca. - Мы поздравляем Модрича с "Золотым мячом". Но пятое место Месси - это абсурд.

Напомним, 3 декабря в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча"- 2018. Первое место занял Модрич, второе - форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, третье - нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

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