Эрнесто Вальверде: "Месси просто монстр"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил восхищение карьерой нападающего команды Лионеля Месси. Аргентинец 4 ноября проведет 600-й матч за каталонцев – это будет игра чемпионата Испании с "Севильей".

– Месси просто монстр, 600 игр в одном клубе, – цитирует AFP Вальверде. – Его голы, голевые передачи, созданные им атаки – это невероятно. Не хватает эпитетов, чтобы описать карьеру Месси. 600 матчей – это очень много. Удивительно, как он это делает. Не только факт о 600 матчах, но и то, как он их провел.