Эрнесто Вальверде: "Месси может создать момент или гол из ничего"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что форвард команды Лионель Месси способен создать момент из ничего. Именно это, по словам наставника, произошло в первом матче полуфинала Кубка Испании против "Валенсии" (1:0). На 67-й минуте аргентинец отдал голевую передачу на Луиса Суареса.

– Каждый раз, когда Месси получает мяч, ты ждешь от него чего-то особенного, – цитирует ESPN слова Вальверде. – Из очень неудобной позиции он выполнил прострел, и мы забили. Он умеет что-то придумать буквально из ничего. Наблюдать за его игрой всегда очень приятно.

Ответная встреча "Валенсия" – "Барселона" состоится 8 февраля.