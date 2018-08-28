Эрнесто Вальверде: "Лига не обсуждала с нами проведение игры с "Жироной" в США"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде признался, что ничего не знает о планах лиги провести январскую игру чемпионата Испании с "Жироной" в США. Ранее ла лига подписала соглашение о проведении ряда матчей за океаном.

– Я не знаю, обсуждала ли лига это с "Жироной". С нами точно никто ничего не обсуждал, – цитирует AS Вальверде. – Ничего не знаю об этом. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ближе к дате все оценим. Когда придет время, поговорим. Сейчас слишком рано это обсуждать, поскольку не все проработано.