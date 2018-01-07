Эрнесто Вальверде: "Коутинью – важный трансфер для "Барселоны", он многим сможет помочь команде"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что полузащитник Филиппе Коутинью многим сможет помочь каталонцам. Он также добавил, что часто наблюдал за 25-летним игроком в составе "Ливерпуля" и сборной Бразилии.

Напомним, Коутинью вчера подписал контракт с сине-гранатовыми на пять лет. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 120 миллионов евро (плюс еще 40 миллионов в виде различных бонусов).

– Думаю, что Коутиньо многим сможет помочь команде. Он забивает, отдает передачи, может играть на разных позициях, – приводит Marca слова Вальверде. – Это важный трансфер для "Барселоны". Я часто наблюдал за ним в "Ливерпуле" и национальной сборной. Теперь он с нами, и мы ждем его на тренировке, чтобы оценить его форму.